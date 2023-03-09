США готуються воювати з Китаєм. Для цього морські піхотинці полюють на кролів і дивляться у Tik-Tok, як українські бійці з безпілотників скидають гранати на росіян. За матеріалом The New York Times

Генерал Бергер каже, що Китай з року в рік дедалі більше нарощує військово-морські сили і бере приклад з американських ВМС. Він діє ударними групами, де авіаносець супроводжують есмінці та інші військові кораблі.

Морські піхотинці вважають, що війна в майбутньому буде геть іншою. Зараз над полем бою літають супутники-шпигуни — ворожі та цивільні. А кожен, хто вмикає радіостанцію чи телефон, може стати ціллю для ракет та снарядів великої дальності. Генерал Девід Х. Бергер каже: час відвикати від того, чого їх учили. Раніше морські піхотинці звʼязувалися з командиром з поля бою щогодини через радіостанцію. А тепер треба дуже довіряти бійцям, коли не чуєш їх по кілька днів.

База у Твентінайн-Палмс розташована в пустелі, далеко від океану. Це понад три тисячі квадратних кілометрів території — більше ніж решта тренувальних баз Корпусу морської піхоти разом узятих. Єдиним правилом на навчаннях була заборона використовувати бойові набої. Оцінювачі, що перебували поруч із військовими, відстежували події на полі і виводили з бою тих, кого «вбили».

Нещодавно у Південній Каліфорнії відбулися військові навчання. Новостворений Третій прибережний полк морської піхоти США, що базується на Гаваях, приїхав у Твентінайн-Палмс — на базу Сьомого полку морської піхоти. На навчаннях, що тривали 10 днів, морські піхотинці виступили як суперники і відпрацювали битву на ланцюжку островів. Ролі островів грали кілька військових баз. Третій полк отримав спеціальне обладнання, йому дозволили впроваджувати інновації та нову тактику, щоб знайти найкращий спосіб воювати проти Китаю на його власній території і перемогти.

Морська піхота у прибережній зоні може спостерігати за ворожими силами і передавати позиції військовим літакам, кораблям чи підводним човнам, що атакуватимуть. Або піхотинці можуть стріляти самі. Вони вчаться встановлювати датчики, що відстежують найменші електромагнітні коливання від рацій, радарів та інших передавачів, щоб знаходити ворожі війська.

Третій прибережний полк морської піхоти не схожий на інші бойові підрозділи. Він має лише один піхотний батальйон замість трьох ― приблизно по 800 бійців у кожному. Решта два засновані на ідеях, запозичених у значно більших оперативних груп: батальйону ППО, що випробовує нову зброю і тактику, та батальйону матеріально-технічного забезпечення. Підрозділ звʼязку в цьому полку вполовину більший, ніж у звичайному, і в ньому є кілька офіцерів із сил спецоперацій, що мають бойовий досвід. Вони навчили морських піхотинців нового способу мислення. Відтепер піхота має міркувати так: якщо щось на тобі випромінює радіохвилі, ворог може виявити тебе і вбити.

Генерал Бергер каже, що острови, де, можливо, доведеться воювати, розташовані на відстані сотень чи навіть тисяч кілометрів один від одного. Тож морські піхотинці не зможуть розраховувати на поповнення запасів. Можливо, вони будуть змушені купувати їжу та паливо у місцевих, опріснювати морську воду й ощадливо використовувати боєприпаси. Для цього, наприклад, морських піхотинців, що тренуються у Квантіко, штат Вірджинія, вчать ловити тварин, яких можна їсти, як-от кроликів. Зазвичай цього навчають лише тих військових, що мають високий ризик потрапити в полон, зокрема екіпажі літаків та спецпризначенців. Тобто морських піхотинців тренують бути максимально самодостатніми.

Офіцери Сьомого полку на резервному командному пункті запропонували учасникам навчань свою допомогу. Щоразу, коли з іншого боку прилітали невеликі квадрокоптери (а це відбувалося часто), принаймні деякі піхотинці мусили зупиняти свою роботу і стежити за коптерами чи збивати їх. Навіть дрони без снарядів ускладнювали офіцерам роботу.

Зазвичай Сьомий полк швидко долає супротивників на домашній базі. Та Третій тримав господарів на відстані. Особливо піхотинцям Сьомого полку дошкуляли дрони-камікадзе — вони літають над позиціями супротивника і передають відеоспостереження, а потім спрямовуються на ціль, і їхня боєголовка вибухає. Виявилося, вони ефективно нищать важливі цілі, зокрема бронетехніку та все, що схоже на командні пункти. Піхотинці із Сьомого полку теж захотіли мати такі.

Морська піхота уважно спостерігає за тим, як учасники бойових дій в Україні використовують такі малі дрони та дрони-камікадзе. Наступного дня генерал Бергер поїхав на авіабазу неподалік, у місто Юма, штат Аризона. Там пілот винищувача сказав йому, що його підрозділ вивчає технології боротьби з дронами, щоб побратими «не закінчили так, як у відео з Tik-Tok», де українські військові з квадрокоптерів скидають на російських невеликі гранати.

Якщо піхотинцям накажуть воювати в західній частині Тихого океану, вони, швидше за все, використовуватимуть свої найпотужніші безпілотники — MQ-9 Reaper. Вони можуть скидати бомби, запускати ракети, але найбільше їх цінують за можливість передавати інформацію. У Юті військові користуються Reaper, які можуть злітати з коротких злітно-посадкових смуг, тобто зможуть літати на маленьких островах. Зона дії дронів розшириться, а супротивникові буде складніше знайти аеродроми. У будь-якій тихоокеанській кампанії братиме участь і версія винищувача F-35 для морської піхоти. Він злітає та сідає вертикально, тобто може завдавати ударів з маленьких островів.

У Твентінайн-Палмс командири обох полків шукали будь-які сигнали, що допомогли б їм визначити, де розташувався противник. Тож піхотинці ховалися й фізично, й електронними засобами. Третій полк час від часу демаскував себе, щоб використати один із фірмових видів зброї для боїв на островах. Це ракета, що здатна вражати кораблі на відстані понад 160 кілометрів, а запустити її можна з кузова невеликої вантажівки. Тобто перевозити легко, а знайти складно.

Зрештою Третій морський прибережний полк зберіг контроль над місцевістю та відбив супротивників — це вважається перемогою. Вся робота, яку піхотинці виконали на Гаваях та в Каліфорнії, скоро буде корисною новому підрозділу. Це 12 прибережний полк морської піхоти, що його мають створити в Окінаві 2025 року. Він розташовуватиметься найближче до ланцюжка островів у Тихому океані, що знову можуть стати полем бою.

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