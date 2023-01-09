Китай провів другі за місяць бойові навчання навколо Тайваню

Китайські військові провели другі за місяць бойові навчання навколо Тайваню.
Про це повідомляє Reuters.
Увечері 8 січня командування армії Китаю заявило, що його сили організували «спільне патрулювання бойової готовності і реальні бойові навчання» в морському і повітряному просторі навколо Тайваню, зосередившись на наземних ударах і морських атаках.
Китай стверджує, що метою навчань була перевірка спільних бойових можливостей і «рішуча протидія провокаційним діям зовнішніх і сепаратистських сил, що виступають за незалежність Тайваню».
Офіс президента Тайваню заявив, що Китай висуває «безпідставні звинувачення», і рішуче засудив навчання.
За попередні 24 години Міноборони Тайваню виявило 57 китайських літаків і чотири військово-морських судна, що діяли навколо острова, зокрема 28 літаків, які залетіли в зону протиповітряної оборони Тайваню.
Деякі з цих 28 літаків перетнули серединну лінію Тайванської протоки, неофіційний буфер між двома сторонами.
- 26 грудня до повітряного простору Тайваню протягом доби вдерся 71 літак Військово-повітряних сил Китаю.
- Правляча Комуністична партія Китаю розглядає Тайвань — острів із населенням 24 мільйони — як частину своєї території. Пекін пообіцяв «воззʼєднати» острів з материковою частиною Китаю.
- Напруга довкола Тайваню помітно зросла у 2022 році. 3 серпня на Тайвань з офіційним одноденним візитом прибула спікер Палати представників США Ненсі Пелосі. Вона стала найвищим політиком Штатів, який відвідав Тайвань від 1997 року. Китай на знак протесту запровадив санкції проти Пелосі та розпочав чотириденні військові навчання, оточивши Тайвань. Після цих навчань він оголосив нові та заявив, що вони відтепер будуть регулярними. Тайвань заявив, що останні навчання скидалися на «репетицію захоплення острова».
- 3 вересня Білий дім офіційно оголосив про передачу Тайваню військової допомоги на $1,1 мільярда. Президент Байден заявив, що США захищатимуть Тайвань у разі нападу Китаю.