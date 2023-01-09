Китай провів другі за місяць бойові навчання навколо Тайваню

Китайські військові провели другі за місяць бойові навчання навколо Тайваню.

Про це повідомляє Reuters.

Увечері 8 січня командування армії Китаю заявило, що його сили організували «спільне патрулювання бойової готовності і реальні бойові навчання» в морському і повітряному просторі навколо Тайваню, зосередившись на наземних ударах і морських атаках.

Китай стверджує, що метою навчань була перевірка спільних бойових можливостей і «рішуча протидія провокаційним діям зовнішніх і сепаратистських сил, що виступають за незалежність Тайваню».

Офіс президента Тайваню заявив, що Китай висуває «безпідставні звинувачення», і рішуче засудив навчання.

За попередні 24 години Міноборони Тайваню виявило 57 китайських літаків і чотири військово-морських судна, що діяли навколо острова, зокрема 28 літаків, які залетіли в зону протиповітряної оборони Тайваню.

Деякі з цих 28 літаків перетнули серединну лінію Тайванської протоки, неофіційний буфер між двома сторонами.