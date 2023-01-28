Американський генерал ВПС закликав підлеглих готуватися до війни з Китаєм у 2025 році

Генерал військово-повітряних сил США Майк Мініхан закликав підлеглих готуватися до війни з Китаєм через Тайвань, яка може розпочатися 2025 року.

Про це він написав у службовій записці, повідомляє NBC News.

«Сподіваюсь, я помиляюсь. Інтуїція підказує мені, що воювати доведеться 2025 року», — йдеться в повідомленні генерала.

Мініхан зазначив, що у 2024 році і в США, і на Тайвані пройдуть президентські вибори, тому лідер КНР Сі Цзіньпін скористається з того, що спробувати захопити Тайвань.

Представник командування Повітряних сил підтвердив справжність записки. У Пентагоні, однак, заявили, що намагатимутсья зберегти мир у регіоні, а заяви Мініхана «не відображають думку міністерства».