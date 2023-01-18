Уряд Тайваню прогнозує вторгнення Китаю на острів у 2027 році

В уряді Тайваню прогнозують, що Китай спробує захопити острів у 2027 році.
Про це пише Sky News.
«Китай тепер ймовірніше вторгнеться на Тайвань, щоб відвернути увагу від внутрішніх проблем лідера Сі Цзіньпіна», — заявив міністр закордонних справ Тайваню Джозеф Ву. Він встановив 2027 рік як ключову дату, коли це, найімовірніше, відбудеться.
Напруга у Тайванській протоці зростає і є найвищою за багато років. За даними тайванських джерел, Китай тепер щодня літає на винищувачах у напрямку повітряного простору острова.
- Правляча Комуністична партія Китаю розглядає Тайвань — острів із населенням 24 мільйони — як частину своєї території. Пекін пообіцяв «воззʼєднати» острів з материковою частиною Китаю.
- Напруга довкола Тайваню помітно зросла у 2022 році. 3 серпня на Тайвань з офіційним одноденним візитом прибула спікер Палати представників США Ненсі Пелосі. Вона стала найвищим політиком Штатів, який відвідав Тайвань від 1997 року. Китай на знак протесту запровадив санкції проти Пелосі та розпочав чотириденні військові навчання, оточивши Тайвань. Після цих навчань він оголосив нові та заявив, що вони відтепер будуть регулярними. Тайвань заявив, що останні навчання скидалися на «репетицію захоплення острова».
- 3 вересня Білий дім офіційно оголосив про передачу Тайваню військової допомоги на $1,1 мільярда. Президент Байден заявив, що США захищатимуть Тайвань у разі нападу Китаю.