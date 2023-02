Землетрус у Туреччині вбив десятки тисяч людей та знищив 25 тисяч будівель. Найімовірніше, трагедія була б меншою, якби не корупція в будівельній сфері — переказуємо аналітику західних видань

Шостого лютого на південному сході Туреччини та на території Сирії сталося два потужні землетруси — найбільші в регіоні за останні 90 років. Підземні поштовхи силою 7,7 тривали 65 і 45 секунд. Загинули 37 тисяч людей в Сирії та Туреччині, найбільше постраждала саме Туреччина — там землетрус зруйнував десять провінцій та вбив 31 тисячу людей. Більшість із них загинули під руїнами власних квартир. Багатоповерхівки розколювалися навпіл, миттєво обвалювалися і навіть перекидалися. У Туреччині діють одні з найсуворіших у світі вимог до будівництва в сейсмічно небезпечних регіонах. Такі норми зʼявилися після попередніх землетрусів, але не врятували під час нинішнього. Західні медіа аналізують, чому будинки не витримали ударів і що робитиме президент Реджеп Ердоган, чия карʼєра почалася 20 років тому саме завдяки сильному землетрусу. Переказуємо публікації The New York Times, BBC, Financial Times, Bloomberg і The Guardian.