У Туреччині визначили дату майбутніх виборів

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган офіційно повідомив дату загальних виборів у країні. Вони відбудуться 14 травня.

Про це пише Reuters.

Ердоган повідомив про це під час зустрічі з молодими виборцями в північно-західній провінції Бурса.

«Я вдячний богу за те, що ми будемо йти пліч-о-пліч із вами, нашою молоддю, що голосує вперше, на виборах, які відбудуться 14 травня», — сказав він.

Раніше планувалося, що президентські та парламентські вибори в Туреччини відбудуться 18 червня, однак ходили чутки, що їх можуть перенести. Причиною називали те, що через численні літні відпустки й подорожі явка може бути низькою.

Цьогорічні вибори можуть стати вкрай складними для Ердогана та його партії, які при владі з 2003 року. Опитування демонструють, що Ердоган може перемогти в першому турі, але не набрати понад 50% голосів. А от у другому турі він цілком може програти будь-кому з кандидатів від найбільшої опозиційної партії — Республіканської народної партії. Хоча опозиція ще поки офіційно не назвала свого кандидата.

Найбільш імовірним опонентом Ердогана називають мера Стамбулу Екрема Імамоглу. Однак 14 грудня суд засудив його до 2 років та 7 місяців позбавлення волі за образу членів Центральної виборчої комісії і заборонив йому брати участь у виборах. Для того, щоб це рішення набуло чинності, його мають підтвердити ще Апеляційний суд і Верховний суд Туреччини.