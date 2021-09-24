ООН назвала кількість жертв війни в Сирії за 10 років

За 10 років громадянської війни у Сирії загинули щонайменше 350 209 людей, підрахувала ООН. Це друга відповідна доповідь організації від початку збройного конфлікту, попередня вийшла сім років тому — у 2014-му.

Про це повідомляє BBC.

Очільниця Ради ООН з прав людини Мішель Бачелет застерегла, що цифра у 350 209 загиблих «безумовно, не охоплює фактичну кількість вбивств, пов’язаних з конфліктом». Вона сказала, що осіб, про яких була лише часткова інформація, не додавали до списку жертв, тобто число померлих через незадокументовані випадки смертей ще більше.

Провідна, але неофіційна британська моніторингова група нещодавно визначила, що кількість загиблих під час війни у Сирії перевищила 606 тисяч.