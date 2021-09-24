ООН назвала число жертв войны в Сирии за 10 лет

За 10 лет гражданской войны в Сирии погибли по меньшей мере 350 209 человек, подсчитала ООН. Это второй доклад организации от начала вооруженного конфликта, предыдущий вышел семь лет назад — в 2014-м.
Об этом сообщает BBC.
Руководительница Совета ООН по правам человека Мишель Бачелет предостерегла, что цифра в 350 209 погибших «безусловно, не охватывает фактическое количество убийств, связанных с конфликтом». Она сказала, что людей, о которых была лишь частичная информация, не добавили в список жертв, то есть число умерших из-за незадокументированных случаев гибели еще больше.
Ведущая, но неофициальная британская мониторинговая группа недавно определила, что количество погибших во время войны в Сирии превысило 606 тысяч.
350 209 идентифицированных лиц — гражданских и участников боевых действий — были убиты в период с марта 2011 года по март 2021 года. Бачелет сказала, что среди этих людей женщины составляют около восьми процентов. Почти столько же — 8% — среди погибших составляют дети.
Мис Бачелет добавила, что во время предварительного подсчета количества жертв в августе 2014 офис ООН определил, что во время войны в Сирии погибли по меньшей мере 191 369 человек.
Война в Сирии прекратилась только в одной провинции — Идлибе. Ею сейчас управляют неподконтрольные режима Башара Асада силы.
- Война в Сирии началась в марте 2011 года после того, как силы безопасности правительства Башара Асада открыли огонь по демонстрантам, которые требовали больше свобод в условиях авторитарного правления.
- В 2015 году вооруженные группировки захватили большую часть Сирии, но вмешательство России в воздушную кампанию на стороне президента Сирии Башара Асада изменило ситуацию в его пользу.
- Беженцы, вернувшиеся в Сирию, систематически страдают от пыток, унижения и сексуального насилия со стороны силовиков. Правозащитники задокументировали 66 случаев нарушения прав беженцев силовиками Асада.
- ООН официально прекратила подсчет смертей в результате конфликта в январе 2014, поскольку, по ее словам, стало невозможно точно документировать количество жертв из-за упадка неправительственных организаций, которые помогали с дополнением информации.