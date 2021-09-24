ООН назвала число жертв войны в Сирии за 10 лет

За 10 лет гражданской войны в Сирии погибли по меньшей мере 350 209 человек, подсчитала ООН. Это второй доклад организации от начала вооруженного конфликта, предыдущий вышел семь лет назад — в 2014-м.

Об этом сообщает BBC.

Руководительница Совета ООН по правам человека Мишель Бачелет предостерегла, что цифра в 350 209 погибших «безусловно, не охватывает фактическое количество убийств, связанных с конфликтом». Она сказала, что людей, о которых была лишь частичная информация, не добавили в список жертв, то есть число умерших из-за незадокументированных случаев гибели еще больше.

Ведущая, но неофициальная британская мониторинговая группа недавно определила, что количество погибших во время войны в Сирии превысило 606 тысяч.