Amnesty International: Силовики насилуют и унижают сирийских беженцев, которые вернулись домой

Беженцы, вернувшиеся в Сирию, систематически подвергаются пыткам, унижению и сексуальному насилию со стороны силовиков. Сирийские пограничники считают, что все, кто покинул страну во время войны — террористы и «их нужно унижать».

Об этом говорится в докладе правозащитников из Amnesty International.

Доклад основан на свидетельствах более 40 вернувшихся в страну беженцев и их родственников. Специалисты собирали эти данные в течение года с июня 2020-го.

Так, правозащитники задокументировали 66 случаев нарушения прав беженцев силовиками Асада. Среди жертв есть 13 детей, 15 женщин и 38 мужчин. Также пять человек, вернувшихся в Сирию, умерли в заключении, а еще 17 — пропали без вести.

«Военные действия, может быть, и утихли, но склонность сирийского правительства к чудовищным нарушениям прав человека не исчезла», — подчеркивают правозащитники.