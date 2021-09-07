Amnesty International: Силовики ґвалтують та принижують сирійських біженців, які повернулися додому

Біженці, які повернулися до Сирії, систематично потерпають від катувань, приниження і сексуального насильства з боку силовиків. Сирійські прикордонники вважають, що всі, хто покинув країну під час війни — терористи і «їх потрібно принижувати».

Про це йдеться в доповіді правозахисників з Amnesty International.

Звіт базується на свідченнях понад 40 біженців та їхніх родичів, які повернулися в країну. Фахівці збирали ці дані протягом року з червня 2020-го.

Так, правозахисники задокументували 66 випадків порушення прав біженців силовиками Асада. Серед жертв є 13 дітей, 15 жінок і 38 чоловіків. Також пʼять чоловік, які повернулися до Сирії, померли у вʼязиці, а ще 17 — зникли без вісті.

«Військові дії, може і вщухли, але схильність сирійського уряду до жахливих порушень прав людини — ні», — наголошують правозахисники.