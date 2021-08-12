В Анкарі почались погроми поселень біженців. Турки невдоволені потоком мігрантів

У Туреччині люди, які невдоволені міграційним потоком сирійців у країну, почали нападати на магазини, автомобілі та інше майно, яке належить мігрантам.

Напруження посилилось після того, як в Анкарі сирійський біженець зарізав двох турків під час бійки, пише ВВС.

Це спровокувало масові напади турків на район Анкари, де проживають мігранти. Сотні чоловіків трощили все на своєму шляху.

Влада направила у район спецназ, щоб заспокоїти місцевих жителів, окремих сирійців евакуювали з поселення. Через кілька годин протистоянь правоохоронці відновили громадський порядок.

У Туреччині стрімко зростає ненависть до мігрантів, зокрема через те, що останнім часом туди приїздить багато афганців, які тікають від війни. Відтак через злидні деякі з них вдаються до дрібних крадіжок, що породжує конфлікти.