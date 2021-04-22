Ізраїль і Сирія обмінялися ракетними ударами. Сирійці атакували район поруч з ядерним реактором

Ізраїль і Сирія обмінялися ракетними ударами рано-вранці в четвер. Ізраїльські військові заявили, що сирійська ракета класу «земля-земля» вибухнула біля їхнього надсекретного ядерного реактора.

Про це повідомляє Business Insider.

Ізраїльські військові також заявили, що ракета впала в південному регіоні Негев. У селі неподалік Дімони (35 км від Мертвого моря), де розташований ядерний реактор, спрацювали сирени. Повідомлень про поранених або загиблих не надходило.

Ізраїль заявив, що у відповідь атакував ракетні батареї в Сирії, в тому числі ту, яка запустила ракету. При цьому державне інформаційне агентство Сирії заявило, що система ППО перехопила удар Ізраїлю по передмістю Дамаска.