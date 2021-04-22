Израиль и Сирия обменялись ракетными ударами. Сирийцы атаковали район рядом с ядерным реактором

Израиль и Сирия обменялись ракетными ударами рано утром в четверг. Израильские военные заявили, что сирийская ракета класса «земля-земля» взорвалась возле их сверхсекретного ядерного реактора.

Об этом сообщает Business Insider.

Израильские военные также заявили, что ракета упала в южном регионе Негев. В деревне недалеко от Димоны (35 км от Мертвого моря), где расположен ядерный реактор, сработали сирены. Сообщений о раненых или погибших не поступало.

Израиль заявил, что в ответ атаковал ракетные батареи в Сирии, в том числе ту, которая запустила ракету. При этом государственное информационное агентство Сирии заявило, что система ПВО перехватила удар Израиля в пригороде Дамаска.