В Анкаре начались погромы поселений беженцев. Турки недовольны потоком мигрантов

В Турции люди, которые недовольны миграционным потоком сирийцев в страну, начали нападать на магазины, автомобили и другое имущество, принадлежащее мигрантам.

Напряжение усилилось после того, как в Анкаре сирийский беженец зарезал двух турков во время драки, пишет ВВС.

Это спровоцировало массовые нападения турков на район Анкары, где проживают мигранты. Сотни мужчин крушили все на своем пути.

Власти направили в район спецназ, чтобы успокоить местных жителей, отдельных сирийцев эвакуировали из поселения. Через несколько часов противостояний правоохранители восстановили общественный порядок.

В Турции стремительно растет ненависть к мигрантам, в частности потому, что в последнее время туда приезжает много афганцев, которые убегают от войны. Потом из-за бедности некоторые из них прибегают к мелким кражам, что порождает конфликты.