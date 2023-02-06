На півдні Туреччини стався потужний землетрус. Загинули щонайменше 118 людей

На півдні Туреччини стався землетрус магнітудою 7,8. Щонайменше 118 людей загинули.

Про це пише CNN.

За даними Геологічної служби США (USGS), землетрус магнітудою 7,8 стався за 23 кілометри на схід від Нурдагі в провінції Газіантеп, на глибині 24,1 кілометра. Нурдагі розташований уздовж турецько-сирійського кордону, і землетрус відчувався в кількох країнах регіону, зокрема в Сирії та Лівані.

За даними турецького Агентства з боротьби зі стихійними лихами, у Туреччині загинули щонайменше 76 людей і понад 440 отримали поранення. Міністр внутрішніх справ Туреччини Сулейман Сойлу заявив, що на південь країни уже вирушили пошуково-рятувальні групи.

У сусідній Сирії щонайменше 42 людини загинули і ще близько 200 отримали поранення, повідомило сирійське державне інформаційне агентство SANA з посиланням на офіційного представника Міністерства охорони здоровʼя. Відомо про загиблих в Алеппо, Хамі та Латакії. Згідно з даними цивільної оборони Сирії, десятки людей опинилися під завалами.