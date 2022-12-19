Парламент ліквідував ОАСК — скандальний суд Павла Вовка. А що замість нього? Куди подінуть справи і самого Вовка? Короткий експлейнер

Чому суд ліквідували зараз

Закон про ліквідацію ОАСК внесли в парламент ще у квітні 2021 року. Тоді його швидко розглянув комітет, проєкт внесли до розгляду в сесійну залу, але до голосування справа так і не дійшла. Джерела «Бабеля» у владі стверджують, що тоді не всі в Офісі президента були готові розформувати суд, який в різний час допомагав попередникам Володимира Зеленського — Віктору Януковичу і Петру Порошенку (про це теж читайте в нашому великому тексті про ОАСК).

Девʼятого грудня Державний департамент США запровадив санкції проти очільника суду Павла Вовка та двох його найближчих родичів — «через вимагання хабарів в обмін на втручання в судові та інші державні процеси». Після цього парламент згадав про цю справу і 13 грудня підтримав законопроєкт про ліквідацію суду. А вже 15 грудня ОАСК припинив роботу: він більше не може приймати нові справи і розглядати старі.

Хто забере справи ОАСК

Поки справи буде розглядати Київський окружний адміністративний суд (так, слова ті самі, але це не ОАСК). Він займається адмінсправами в Київській області. Зазвичай суд, який ліквідують, має передати справи протягом місяця, але ОАСК дали лише 10 днів — до 25 грудня. Усього в ОАСК зараз близько 60 тисяч справ. Вони суттєво збільшать завантаженість суддів обласного суду — там 22 людини. Однак за необхідності туди можуть відрядити суддів, які, наприклад, працювали на тимчасово окупованих територіях.

Важливо, що всі справи Київський окружний адмінсуд буде розглядати з самого початку, тобто рішень доведеться чекати довше.

Що замість ОАСК

Буде новий суд — Київський міський окружний адміністративний (так, різницю в назвах зрозуміють «не лише тільки всі»). Створити його — не проблема, а от укомплектувати штат — це довга справа. Всі судді мають пройти відкритий і чесний конкурс, а для цього потрібно, щоб запрацювала Вища рада правосуддя (ВРП) і Вища кваліфікаційна комісія суддів (ВККС). Остання проводить конкурс і відбирає суддів, а ВРП розглядає відібрані кандидатури, затверджує найкращі та передає список кандидатів на підпис президенту, який і призначає суддів.

Проблема в тому, що ВРП зараз недоукомлектована і її робота паралізована, а ВККС парламент розпустив ще в жовтні 2019 року. Вісім нових членів ВРП мають призначити всередині січня 2023 року на зʼїзді суддів. Після цього конкурсна комісія повинна буде обрати нових членів ВККС, яких затвердить ВРП (заплутатися дуже легко). Тож оптимістична дата створення нового суду — весна 2023 року, але може бути значно пізніше, прогнозувати зараз ніхто не береться.

Юлія Вебер / «Бабель»

Чи може новий суд стати ОАСК 2.0

Гарантій, що цього не трапиться, немає. Все залежить від того, наскільки прозорим і чесним буде конкурс із відбору суддів. Крім того, в парламенті досі лежить законопроєкт, який забирає в ОАСК частину важливих підсудних йому проваджень і передає їх до Верховного суду. Голова парламентського комітету з питань правової політики Денис Маслов розповів «Бабелю», що від цієї ідеї депутати поки не відмовились. Тобто є шанс, що суд, який займе місце ОАСК, не буде таким всесильним.

Що буде з Вовком і його суддями

Вовка, його заступника Євгена Аблова та інших суддів ОАСК НАБУ звинувачує в спробі захопити контроль над Вищою кваліфікаційною комісією суддів і Вищою радою правосуддя. Цю справу зараз розглядає Вищий антикорупційний суд. Він і визначить долю Вовка. Чи зможе він тим часом виконувати повноваження судді? Для цього йому потрібно пройти кваліфікаційне оцінювання, один із критеріїв якого — доброчесність. Тобто шанси Вовка надзвичайно малі, як і в інших суддів ОАСК, крім тих небагатьох, хто цей етап уже пройшов.

Говорять, ліквідувати суди під час воєнного стану протизаконно

У таких випадках посилаються на закон про правовий режим воєнного стану. Однак голова парламентського комітету правосуддя Денис Маслов каже, що ця норма в закон перейшла з Конституції. Вона наголошує, що під час воєнного стану не можна обмежувати право на доступ до правосуддя і справедливий суд. Тобто закон про режим воєнного стану не забороняє ліквідувати суди, а лише вимагає, щоб правосуддя тривало і громадяни мали до нього доступ. Тому, каже Маслов, у законі про ліквідацію ОАСК і прописали, що до моменту створення нового суду всі справи Окружного адмінсуду буде розглядати Київський окружний адміністративний суд.

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