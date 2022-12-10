«Ввели в оману Держдеп США»: очільник ОАСК Вовк відреагував на введені проти нього американські санкції

Голова Окружного адмінсуду Києва Павло Вовк відреагував на введені проти нього американські санкції. Він заявив, що Держдепартамент США ввели в оману.

Про це він написав у своєму Facebook.

Вовк називає це «логічним завершенням» багаторічної кампанії, спрямованої на отримання певними міжнародними структурами контролю над судової владою України».

«А після початку слухання у ВАКС справи про так зване захоплення влади та розуміння замовниками повної її безперспективності щось подібне варто було очікувати. Відсутність будь-яких досягнень, крім дешевого піару, очевидно, і змусило ініціаторів кампанії вдатися до останнього шансу — звернення з кляузами до Вашингтону. Ці люди, намагаючись уникнути відповідальності за безрезультатно витрачені час і гроші та користуючись своїми звʼязками, ввели в оману Держдепартамент США», — зазначив Вовк.

Він наголосив, що якось «переживе» неможливість поїхати до США і планує залишатися в Україні.