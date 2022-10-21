Британська прем’єрка Ліз Трасс іде у відставку. Та що ж таке? А хто буде після неї? І як це все вплине на допомогу Україні? — відповідаємо на стидкі запитання про політичну кризу в Британії

Хто така Ліз Трасс взагалі? Раніше про неї не було чутно.

Мері Елізабет Трасс давно в британській політиці, обіймала багато різних посад, але помітною в публічному полі до 2022 року не була. Вона приєдналася до Консервативної партії в 1996 році, ще під час навчання в Оксфорді. У 2001 році вона вперше балотувалася в депутати, але не пройшла. Друга спроба 2006 року теж була невдалою, а от 2010 року Трасс нарешті потрапила в парламент.

У 2012 році Трасс вперше почала працювати в уряді — на посаді заступника міністра освіти. Потім вона змінила декілька посад, ніде не затримуючись надовго — міністр довкілля, секретар юстиції, головний секретар скарбниці, секретар з міжнародної торгівлі, міністр закордонних справ.

На початку липня 2022 року, під час урядово-партійної кризи, коли міністри-консерватори йшли з посад, щоб змусити Бориса Джонсона подати у відставку, Трасс зберігала нейтралітет — вона не пішла з кабінету, але й про підтримку Джонсона заявляти не стала.

Десятого липня вона заявила про свій намір балотуватися на посаду прем’єра, якого мали обрати всі члени Консервативної партії. Її основним опонентом став колишній канцлер скарбниці Ріші Сунак. Битва між ними була ідеологічною, хоча вони обидва консерватори — Трасс обіцяла підтримувати бізнес та знизити податки, а Сунак — навпаки, посилити державне регулювання економіки. Серед депутатів-консерваторів переміг Сунак — 38,6% проти 31,8%. Але остаточне слово було за загальним голосуванням у партії — Трасс перемогла 57,4% проти 42,6%.

То вона не виконала передвиборчих обіцянок?

Виконала, але легше не стало. Двадцять третього вересня 2022 року Трасс та її колега, новий канцлер скарбниці Квасі Квартенґ представили «План зростання 2022» — комплекс економічних реформ, які мали забезпечити зростання економіки Британії до 2,5% на рік. План передбачав зниження податку на прибуток з 20% до 19%, зниження корпоративних податків, скасування податку для заможних та деяких обмежень для бізнесу. Але одночасно — замороження комуналки на два роки та підвищення різних соціальних гарантій для населення.

Прем’єр-міністр Великої Британії Ліз Трасс. Лондон, 19 жовтня 2022 року. Getty Images / «Бабель»

План, який мав задовольнити всіх, не сподобався нікому. Прості британці обурилися зниженням податків для великого бізнесу. Бізнес — підвищенням соціалки. А всі разом не розуміли, де на це все взяти гроші — дефіцит бюджету міг сягнути £250 мільярдів. Його можна було б покрити лише шляхом збільшення державного боргу. На таку невизначеність відреагував і валютний ринок — курс фунта до долара впав так, що вони майже зрівнялися. А Банк Англії був змушений терміново скупляти британські державні облігації, щоб стабілізувати економіку, і витратити на це £65 мільярдів.

Кабінет Трасс опинився під шквалом критики. Нову економічну політику критикували не лише лейбористи та інші опоненти — 28 вересня проти уряду виступила група депутатів-торі, в тому числі й один із лідерів партії Мел Страйд. Занепокоєння реформами Трасс висловив навіть Міжнародний валютний фонд.

Квасі Квартенґ виступає під час позачергової зустрічі на третій день щорічної конференції Консервативної партії в Бірмінгемі, 4 жовтня 2022 року. Getty Images / «Бабель»

У середині жовтня Трасс зламалася під тиском — вона заявила про перегляд «Плану зростання 2022» та звільнення Квасі Квартенґа. Але це вже не врятувало ані рейтинг консерваторів (23%), найнижчий з 2019 року, ані популярність самої Трасс всередині партії. На тлі падіння рейтингу торі рейтинг лейбористів, навпаки, найвищий за останні вісім років — 52%.

Трасс 17 жовтня заявила, що визнає помилкову радикальність реформ, але йти з посади не збирається. Проте вже за три дні передумала та вирішила не затягувати процес обрання нового прем’єра. З таким її рішенням погодилися 81% виборців Консервативної партії.

Ох, то хто ж буде новим прем’єром?

Поки важко сказати, у консерваторів не залишилося однозначних лідерів, які ще й хотіли б очолити уряд. На 18 жовтня, ще до того, як Ліз Трасс заявила про відставку, симпатії членів Консервативної партії були такі:

Експрем’єр Борис Джонсон — 32%.

Колишній опонент Трасс Ріші Сунак — 23%.

Чинний міністр оборони Бен Воллес — 10%.

Лідер Палати громад Пенні Мордонт — 9%.

Борис Джонсон?! Він може повернутися?

Теоретично так. Влітку його змусила подати у відставку верхівка Консервативної партії, популярність Джонсона серед рядових членів та виборців залишається досить високою. Про це свідчить не лише вищезгадане опитування серед партійців — 57% британців, які голосували за консерваторів у 2019 році, вважають його відставку помилкою.

Борис Джонсон виступає з промовою на Даунінг-стріт перед офіційною відставкою. Лондон, 6 вересня 2022 року. Getty Images / «Бабель»

Політичний редактор The Times Стівен Свінфорд написав, що, за інформацією його джерел, Джонсон обов’язково буде боротися за крісло прем’єра. Водночас політична кореспондентка BBC Іон Веллс, із посиланням на свої джерела в Консервативній партії написала, що верхівка партії готова йти у відставку та саботувати роботу уряду, якщо Джонсон спробує повернутися.

А лейбористи можуть зараз прийти до влади? У них же великий рейтинг.

Лейбористи можуть прийти до влади лише в разі нових виборів. Чинний парламент був обраний у 2019 році, тож наступні вибори теоретично мають бути у 2024 році. Але у 2022 році скасували Закон про фіксований термін повноважень парламенту 2011 року. Тобто останні 11 років британський парламент мав чіткий термін повноважень — пʼять років. Єдиним шляхом оголошення перевиборів було голосування більшістю у дві третини в Палаті громад, що й сталося, наприклад, у 2017 році.

Але зараз Британія повернулася до старої практики, коли нову дату виборів може в будь-який момент оголосити монарх за поданням премʼєр-міністра. А пʼять років — це тільки верхня планка терміну, після якої парламент розпускають автоматично.

Борис Джонсон влітку лякав своїх опонентів у Консервативній партії можливими достроковими виборами в разі своєї відставки. Але так цього і не зробив. Будь-який прем’єр від торі, який захоче зробити це зараз, просто віддасть владу своїм найбільшим опонентам — лейбористам.

А для України це все має якесь значення? Джонсон і Трасс нас підтримували.

Ця криза в Британії загалом внутрішньополітична. Відверто проросійських сил серед британських партій та політиків, які можуть на щось впливати, немає. Борис Джонсон був одним із найбільших союзників України та буде ним знову, якщо стане прем’єром.

Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон демонструють новий штемпель, створений до Дня Незалежності України. Київ, 24 серпня 2022 року. Getty Images / «Бабель»

Ріші Сунак колись на дебатах із Трасс відповів на питання про Україну так само, як і вона — за всебічну підтримку, але проти безпосередньої участі британської армії.

Бен Воллес, як міністр оборони Британії, активно допомагає Україні зброєю та вибудовує стратегію допомоги разом з іншими міністрами країн НАТО.

Навіть гіпотетичного приходу до влади лейбористів боятися не варто. Лідер партії Кір Стармер ще в січні 2022 року, до вторгнення росії, писав, що в будь-якому разі буде на боці України. Він публічно виступає за надання Україні зброї та навчання наших військових у Британії.

Лідер Лейбористської партії сер Кір Стармер виступає з промовою на регіональній конференції Лейбористської партії Йоркшира та Хамбера в Барнслі, 15 жовтня 2022 року. Getty Images / «Бабель»

Проблема в іншому. Хто б не став прем’єр-міністром у Великій Британії зараз, політична криза так просто не закінчиться. Чим більше внутрішніх проблем доведеться вирішувати британцям, тим менше часу та ресурсів у них буде для допомоги іншим країнам. Тому насамперед для України буде краще, якщо британська економіка витримає кризу і зростатиме. Незалежно від того, хто саме і якими реформами цього досягне.

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