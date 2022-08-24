«Я вірю — Україна виграє війну». Борис Джонсон приїхав до Києва і оголосив про новий пакет допомоги

Премʼєр-міністр Великої Британії Борис Джонсон приїхав до Києва з нагоди річниці української незалежності. Він уже провів зустріч із Володимиром Зеленським.
«Те, що відбувається в Україні, має значення для всіх нас. Тому я сьогодні в Києві. Тому Велика Британія продовжуватиме підтримувати наших українських друзів. Я вірю, що Україна може і виграє цю війну», — написав Джонсон.
Джонсон під час візиту також оголосив про новий пакет допомоги на £54 мільйони, до якого увійдуть машини для пошуку мін у прибережних водах, 850 ручних мікродронів Black Hornet та понад тисяча баражуючих боєприпасів (ймовірно, йдеться про дрони-камікадзе). Марка боєприпасів на сайті британського уряду не вказана.
Також Велика Британія готується надати Україні транспортні засоби для пошуку мін у прибережних водах.
«Борисе, дякую за безкомпромісну підтримку нашої країни з перших днів повномасштабної російської агресії, за стійке відстоювання інтересів України на міжнародній арені! Нашій державі пощастило мати такого друга», — наголосив президент України.
- 7 липня премʼєр-міністр Великої Британії Борис Джонсон оголосив, що іде з посади голови уряду та лідера Консервативної партії. Він буде виконувати обовʼязки голови партії та уряду, поки не оберуть нового. Цьому передувала низка скандалів — Джонсона звинувачували в організації вечірки без дотримання карантинних заходів, які уряд запровадив на всій території Великої Британії через коронавірус. Також його критикували за призначення на посаду Крістофера Пінчера, якого звинуватили в домаганні до двох колег. На початку липня від Джонсона через скандали пішли понад 50 членів його кабінету і високопосадовців.
- 21 липня британський парламент пішов на канікули. За цей час члени Консервативної партії по всій країні (приблизно 160 тисяч членів) голосуватимуть поштою за нового лідера. Результат оголосять 5 вересня.