«Я вірю — Україна виграє війну». Борис Джонсон приїхав до Києва і оголосив про новий пакет допомоги

Премʼєр-міністр Великої Британії Борис Джонсон приїхав до Києва з нагоди річниці української незалежності. Він уже провів зустріч із Володимиром Зеленським.

«Те, що відбувається в Україні, має значення для всіх нас. Тому я сьогодні в Києві. Тому Велика Британія продовжуватиме підтримувати наших українських друзів. Я вірю, що Україна може і виграє цю війну», — написав Джонсон.

Джонсон під час візиту також оголосив про новий пакет допомоги на £54 мільйони, до якого увійдуть машини для пошуку мін у прибережних водах, 850 ручних мікродронів Black Hornet та понад тисяча баражуючих боєприпасів (ймовірно, йдеться про дрони-камікадзе). Марка боєприпасів на сайті британського уряду не вказана.

Також Велика Британія готується надати Україні транспортні засоби для пошуку мін у прибережних водах.

«Борисе, дякую за безкомпромісну підтримку нашої країни з перших днів повномасштабної російської агресії, за стійке відстоювання інтересів України на міжнародній арені! Нашій державі пощастило мати такого друга», — наголосив президент України.