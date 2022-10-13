Велика Британія надасть Україні гаубиці та ракети для NASAMS

Велика Британія передасть Україні ракети AMRAAM для систем протиповітряної оборони NASAMS.

Про це оголосив міністр оборони країни Бен Воллес, пише Reuters.

«Останні невибіркові удари росії по цивільних районах України вимагають подальшої підтримки тих, хто прагне захистити свою країну. Тому сьогодні я санкціонував постачання зенітних ракет AMRAAM в Україну», — заявив Воллес.

Крім того, Велика Британія надасть сотні додаткових ракет до інших типів систем протиповітряної оборони, безпілотники і ще 18 гаубиць.