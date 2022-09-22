Китай продовжує тиснути на Тайвань, а США обіцяють його захистити. Які в Тайваню ще є союзники? Чи має він шанси перемогти? Та чи може допомогти досвід України?

План захоплення Тайваню — за три дні, як і Києва У 2017 році науковий співробітник Інституту Project 2049 Єн Істон видав книгу «Китайська загроза вторгнення: оборона Тайваню та американська стратегія в Азії». У ній він описав можливий сценарій захоплення Тайваню Китаєм. У скороченому вигляді Істон бачив такий сценарій: Кібератаки на ключові обʼєкти інфраструктури та блокування звʼязку.

Ракетні удари по інфраструктурі та військових обʼєктах.

Диверсанти за підтримки десанту захоплюють держустанови та нейтралізують уряд.

Військові добивають рештки опору. За таким планом все відбувається надто швидко, щоб Захід встиг втрутитися, а в разі чого ракети вдарили б і по американських базах у регіоні. Загалом основний опір Тайваню китайські сили мали подолати за три дні, у що два роки тому вірили й деякі американські військові. Помітно, що цей сценарій нагадує початковий план вторгнення в Україну, за яким намагалися діяти росіяни 24 лютого 2022 року. Але в Україні він провалився — швидка «спецоперація» не досягла своїх цілей та переросла в масштабну війну. Якщо Істон мав рацію і Китай справді планував захоплення саме таким методом, то провал росії мав змусити керівництво КНР засумніватися в його доцільності. Зʼявився приклад того, як на кожному етапі такого плану щось йде не так. Армія рф часто входила в пʼятірку найкращих армій світу в різноманітних рейтингах. Але війна в Україні показала, що абсолютні цифри, кількість військовослужбовців і техніки не є показниками реальної ефективності. Важко виміряти ефективність армії, яка давно не брала участь у повноцінних війнах. А НВАК востаннє робила це в 1979 році, коли вдерлася у Вʼєтнам. Однак не мала там особливого успіху — за місяць Китай почав виводити війська з більшості захоплених районів.

Війська Соціалістичної Республіки Вʼєтнам готуються відбивати китайський наступ, березень 1979 року. Getty Images / «Бабель»

Не менша загадка — боєздатність армії Тайваню, яка при 165 тисячах військовослужбовців має 1,6 мільйона резервістів. Погляди експертів на це змінювалися. До 2020 року можна було зустріти думку, що Тайвань має гарні шанси відбити вторгнення та перемогти. У 2020 році зʼявилися публікації про те, що армія Тайваню насправді переживає не найкращі часи, а навчання там давно стали формальністю. Зараз же, на тлі війни в Україні, шанси Тайваню знов вважають непоганими. Військовий експерт аналітичного центру RAND Марк Козад бачить ознаки того, що Тайвань вже вивчає досвід України в мобільній війні проти переважаючих сил ворога, хоча раніше робив ставку на важке озброєння. На Тайвані була диктатура? Так. У 1950 році остаточно завершилася війна в Китаї. Комуністична партія перемогла, а націоналістична — Гоміньдан — змушена була евакуюватися на Тайвань. До 1989 року Гоміньдан правила Тайванем — її голова одночасно був президентом країни, партія стабільно тримала абсолютну більшість у парламенті, а до 1987 року по всій країні діяли законі воєнного стану. У 1988 році головою партії та президентом став Лі Денхуей. За його каденції у парламент уперше пройшли опозиційні партії, а у 1996 році він провів перші демократичні вибори президента. «Спостереження за Україною змусило задуматися про такі речі, як мобільність. Їх [армію Тайваню] не тренували, щоб бути мобільними силами, але тепер вони фактично змінюють систему навчань у цьому напрямі», — каже Козад. У Пентагоні теж вважають, що вторгнення на Тайвань точно не буде для Китаю легкою прогулянкою. У звіті про КНР за 2021 рік кажуть, що вторгнення призведе до значного перенапруження сил НВАК та їх виснаження в партизанській війні та боях за міста. Водночас існує думка, що армії Тайваню потрібні ґрунтовні та швидкі реформи. До 1989 року країна фактично була однопартійною диктатурою Гоміньдану, а її армія — бойовим крилом партії. Певна дистанція між армією та суспільством існує досі. Це може ускладнити, наприклад, формування загонів територіальної оборони та інтеграцію резервістів у військо взагалі. Тайванські солдати під час навчань в окрузі Пінтун, Тайвань, 7 вересня 2022 року. Getty Images / «Бабель» Що робитимуть сусідні держави в разі вторгнення? Чому Японії не можна мати армію Після капітуляції у 1945 році в Японії почали розробляти проєкт нової Конституції. Під тиском військової адміністрації США та генерала Дугласа Макартура в ньому зʼявилася стаття 9, яка передбачає повну відмову країни від війни та забороняє Японії мати збройні сили. Новий основний закон ухвалили в 1947 році, відтоді його текст не змінювався. Але вже в 1954 році в Японії зʼявилися Сили самооборони, які допомагали формувати ті ж американці. Окремими законами закріпили право Японії на опір і колективну самооборону. У 2014 році уряд Японії окремою резолюцією постановив, що загрозою, яка веде до опору, може бути не лише пряме вторгнення на територію країни, але й вторгнення в інші країні, які Японія вважає союзниками та близькими партнерами. Так Сили самооборони отримали право діяти не тільки на території Японії. Активно до можливої війни за Тайвань готується Японія. На початку серпня 2022 року Японський форум стратегічних досліджень разом з урядом провів військові ігри — симуляцію ймовірного вторгнення КНР на Тайвань, щоб дізнатися, як саме це може вплинути на Японію. Виявилося, що є дві загрози — воюючи з Тайванем, Китай не зможе не зачепити сусідні острови Сенкаку, якими керує Японія. Крім того, якщо у війну втрутяться США, американські військові бази в Японії теж стануть цілями для Китаю. Тож участь Японії в цій війні майже невідворотна. Після 1945 року та поразки у Другій світовій війні Японія офіційно не може мати армію. Але вона має Сили самооборони, які фактично є сучасною та боєздатною армією. Особливо небезпечним для Китаю є традиційно потужний японський флот. Китай має істотну перевагу над Тайванем в морі, але флот Японії може нівелювати її. Є одна проблема — Конституція та закон про Сили самооборони дозволяє японському уряду застосовувати війська лише в «ситуації, що загрожує виживанню» країни, або в «ситуації збройного нападу» на саму Японію. Причому уряд не може визнати ситуацію загрозливою заздалегідь, рішення будуть ухвалювати тільки після початку агресії.

Морські піхотинці США святкують закінчення Другої світової війни та перемогу над Японією, 1945 рік. Getty Images / «Бабель»