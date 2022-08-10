Війна. На авіабазі в окупованому Криму пролунали вибухи, у «днр» заявили про смерть одного із захисників «Азовсталі», росіяни хочуть перепідключити ЗАЕС до Криму. День 168: онлайн

В окупованому Криму пролунали вибухи в районі військового аеродрому «Нитка», який розташований в селищі Новофедорівка поблизу міста Саки. У «днр» заявили про смерть полоненого захисника «Азовсталі», який нібито помер через «ускладнення хронічних захворювань, викликаних наркотичною залежністю», а російський «Росатом» передав на окуповану російськими військами Запорізьку АЕС план перепідключення станції до анексованого Криму. Про головні події сто шістдесят восьмого дня війни читайте в новому текстовому онлайні «Бабеля» (головне за 9 серпня — тут).