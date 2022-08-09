Тексти Війна. Війська росії обстріляли Харків, ЗСУ поцілили по двох мостах на Херсонщині, а США узгодили пакет військової допомоги для України на мільярд доларів. День 167: онлайн Автор: Анна Холоднова Дата: 00:00, 9 серпня 2022 Сапери оглядають місце падіння касетного боєприпасу після ракетного обстрілу житлового кварталу на півночі Харкова 8 серпня 2022 року. Getty Images / «Бабель» Російські окупанти завдали ударів по Харкову, загинула щонайменше одна людина. Збройні сили України знову вдарили по Каховському та Антонівському мостах у Херсонській області, а Пентагон оголосив про нову військову допомогу для України на один мільярд доларів. Про головні події сто шістдесят сьомого дня війни читайте в новому текстовому онлайні «Бабеля» (головне за 8 серпня — тут).