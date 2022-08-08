ЗСУ вдарили по Антонівському та Каховському мостах

Збройні сили України знову вдарили по Каховському та Антонівському мостах.

Про це в етері телемарафону уранці 8 серпня повідомила речниця сил оборони півдня Наталя Гуменюк.

«Відпрацьовано вогневий контроль, який ми тримали кілька діб на цьому напрямку. Маємо достатні поважні влучання як по Антонівському, так і по Каховському мостах», — повідомила Наталя Гуменюк

Інформацію про удари по Антонівському мосту підтвердила і «влада» окупованої Херсонщини та повідомила про пошкодження дорожнього полотна.

Водночас на Херсонщині штурмова авіація та гелікоптерна пара ЗСУ завдали три удари по скупченню озброєння росіян, їхньої техніки і двох опорних пунктах. Серед підтверджених втрат:

24 окупанти;

танк Т-62;

5 одиниць іншої броньованої і автомобільної техніки.

У районі Чарівного, в Бериславському районі Херсонщини знищили склад боєприпасів окупантів. Остаточні втрати уточнюють.