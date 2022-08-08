Війна. Окупанти обстріляли Запорізьку АЕС та мінують Херсон перед можливим контрнаступом ЗСУ, Amnesty International перепросила за емоції українців через свій звіт. День 166: онлайн

У неділю російські військові обстріляли майданчик Запорізької АЕС, ракети влучили поблизу сухого сховища відпрацьованого ядерного палива. Удари пошкодили три датчики радіаційного моніторингу навколо майданчика із контейнерами палива. Також місцева влада на Херсонщині повідомила, що перед можливим контрнаступом ЗСУ окупанти замінували в Херсоні критично важливі комунікації — газопостачання, електропостачання й водопостачання. Правозахисна організація Amnesty International попросила вибачення за «страждання і гнів» українців, спричинені звітом, у якому організація звинуватила Збройні сили України в порушенні гуманітарного права. Про головні події сто шістдесят шостого дня війни читайте в новому текстовому онлайні «Бабеля» (головне за 7 серпня — тут).