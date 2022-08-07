Тексти Війна. Війська рф обстріляли Дніпропетровщину та Миколаївщину, окупанти готують «суд» над полоненими в Маріуполі, через атаку росії на ЗАЕС відключили один енергоблок. День 165: онлайн Автор: Анна Холоднова Дата: 00:00, 7 серпня 2022 Місцева жителька дивиться на наслідки удару російських військ у Костянтинівці. Getty Images / «Бабель» Російська армія обстріляла з «Градів» Нікополь, а зі ствольної артилерії Криворізький район. Окупанти гатили також по Миколаївській області — у селищі Березнегувате загинула жінка. В окупованому Маріуполі росіяни готуються провести показовий «суд» над полоненими українськими військовими, а Запорізька АЕС через російський обстріл працює без одного енергоблока. Про головні події сто шістдесят пʼятого дня війни читайте в новому текстовому онлайні «Бабеля» (головне за 6 серпня — тут).