Війна. Війська рф обстріляли Дніпропетровщину та Миколаївщину, окупанти готують «суд» над полоненими в Маріуполі, через атаку росії на ЗАЕС відключили один енергоблок. День 165: онлайн

Російська армія обстріляла з «Градів» Нікополь, а зі ствольної артилерії Криворізький район. Окупанти гатили також по Миколаївській області — у селищі Березнегувате загинула жінка. В окупованому Маріуполі росіяни готуються провести показовий «суд» над полоненими українськими військовими, а Запорізька АЕС через російський обстріл працює без одного енергоблока. Про головні події сто шістдесят пʼятого дня війни читайте в новому текстовому онлайні «Бабеля» (головне за 6 серпня — тут).