У «днр» заявили про смерть одного захисника «Азовсталі». Він нібито помер у СІЗО

У так званій «днр» заявили про смерть полоненого захисника «Азовсталі», який нібито помер через «ускладнення хронічних захворювань, викликаних наркотичною залежністю».
Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ.
Окупанти заявляють, що померлий був «азовцем» з розвідувального підрозділу «Ведмеді». Він нібито помер у СІЗО.
- Російські ЗМІ пишуть, що так званий «верховний суд днр» почав судити полонених українських бійців підрозділу «Ведмеді», включаючи командира Олександра Кравцова. Для всіх бійців вимагають страти. Очікується, що «суд» оголосить вердикт 10 серпня.
- 6 серпня повідомлялося, що окупанти у Маріупольській камерній філармонії збирають тюремні клітки. Там вони готуються провести показовий «суд» над полоненими українськими військовими.
- Асоціація родин захисників «Азовсталі» закликала президента України Володимира Зеленського, Міжнародний комітет Червоного Хреста та ООН завадити проведенню фейкового трибуналу над полком «Азов».