У «днр» заявили про смерть одного захисника «Азовсталі». Він нібито помер у СІЗО

У так званій «днр» заявили про смерть полоненого захисника «Азовсталі», який нібито помер через «ускладнення хронічних захворювань, викликаних наркотичною залежністю».

Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ.

Окупанти заявляють, що померлий був «азовцем» з розвідувального підрозділу «Ведмеді». Він нібито помер у СІЗО.