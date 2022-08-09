Родичі захисників «Азовсталі» просять президента завадити проведенню трибуналу над бійцями полку «Азов»

Асоціація родин захисників «Азовсталі» закликала президента України Володимира Зеленського, Міжнародний комітет Червоного Хреста та ООН завадити проведенню фейкового трибуналу над полком «Азов».

Про це повідомила пресслужба Асоціації родин захисників «Азовсталі».

«Просимо втрутитися у цей театр абсурду, засудити та завадити проведенню фейкових трибуналів, які загрожують бійцям полку «Азов», — йдеться у заяві.

Родичі захисників «Азовсталі» нагадали, що військовослужбовці України не можуть бути засуджені іншими державами, а тим більше у ніким не визнаних «республіках».