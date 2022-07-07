Війна. Генштаб скасував норму про отримання чоловіками довідок у військкоматах, нардепу-колаборанту ковальову оголосили про підозру, а росіяни поширили фейк про знищення HIMARS. День 134: онлайн «Бабеля»

Генеральний штаб ЗСУ після наради в Офісі президента скасував норму, за якої чоловіки мали отримувати довідки у військкоматах для поїздок Україною. Її планують доопрацювати. Нардепу-колаборанту олексію ковальову, який отримав посаду в окупаційному уряді Херсонщини, оголосили про підозру у держзраді. Російська армія поширила фейк про нібито знищення двох РСЗВ HIMARS, але українські військові спростували це. Про головні події сто тридцять четвертого дня війни читайте в новому текстовому онлайні «Бабеля» (головне за 6 липня — тут).