Генштаб вирішив скасувати необхідність дозволів на пересування військовозобов’язаних

Генеральний штаб України скасовує рішення про видачу дозволів на виїзд з області військовозобовʼязаним та відправить його на допрацювання.

Про це 6 липня повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний після наради у президента Володимира Зеленського.

Оновлений документ розроблять на основі змін до законів України, які регулюють переміщення людей в умовах воєнного стану. Залужний зазначив, що наявна законодавча база не враховує реалій сьогодення та не забезпечує ефективної мобілізації.