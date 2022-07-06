Генштаб вирішив скасувати необхідність дозволів на пересування військовозобов’язаних

Генеральний штаб України скасовує рішення про видачу дозволів на виїзд з області військовозобовʼязаним та відправить його на допрацювання.
Про це 6 липня повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний після наради у президента Володимира Зеленського.
Оновлений документ розроблять на основі змін до законів України, які регулюють переміщення людей в умовах воєнного стану. Залужний зазначив, що наявна законодавча база не враховує реалій сьогодення та не забезпечує ефективної мобілізації.
- 5 липня Генеральний штаб України підтвердив інформацію про те, що на період воєнного стану розробили Порядок надання дозволів українцям, які перебувають на військовому обліку, на виїзд за межі області проживання. Дозвіл видає військкомат на термін від 30 діб до року залежно від категорії людини. Генштаб ще розглядає нюанси щодо людей, які систематично перетинають адміністративні межі у звʼязку зі службовою чи особистою необхідністю.
- На це відреагував президент Володимир Зеленський: попросив не ухвалювати таких рішень без нього і підготувати доповідь про необхідність цих довідок.