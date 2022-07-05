«Не ухвалюйте без мене подібних рішень». Зеленський доручив Міноборони та Генштабу підготувати доповідь про довідки від військкоматів

Президент Володимир Зеленський доручив Міноборони та Генштабу доповісти про рішення щодо необхідності отримання дозволів від військкоматів чоловікам для поїздок Україною. Він закликав Генштаб більше не ухвалювати без нього таких рішень.

Про це Зеленський заявив під час відеозвернення 5 липня.

Він зазначив, що в суспільстві виникло багато суперечок через таке рішення Генштабу ЗСУ.

«Я доручив міністру оборони, начальнику Генштабу і головнокомандувачу ЗСУ доповісти мені всі деталі під час завтрашнього засідання стосовно рішення про затвердження Порядку отримання дозволів. Прошу надалі Генеральний штаб надалі не ухвалювати без мене подібних рішень», — підкреслив Зеленський.