Народному депутату олексію ковальову повідомили про підозру у державній зраді

Хто такий олексій ковальов?

Це народний депутат України, який у 2019 році обрався на одному з округів Херсонської області. У парламенті він входив до фракції «Слуга народу» та був членом комітету з питань фінансів, податкової і митної політики. Після початку широкомасштабної війни ковальов поїхав в окуповану Херсонську область. Восьмого червня проти нього порушили справу за колабораціонізм. Державне бюро розслідувань заявило, що підконтрольні ковальову підприємства постачають харчі до тимчасово окупованого Криму та продають їх на території рф.

Партія «Слуга народу» виключила його зі своєї фракції, звернулася до Верховної Ради, щоб позбавити ковальова мандата, і закликала Генпрокуратуру та СБУ якнайшвидше передати справу ковальова до суду та конфіскувати його майно й активи.