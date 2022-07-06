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Війна. Генштаб зобовʼязав чоловіків отримувати довідки для поїздок Україною, армія рф знову обстріляла Словʼянськ, а на базі окупантів у Мелітополі загинули щонайменше 200 росіян. День 133: онлайн «Бабеля»

Автор:
Олексій Ярмоленко
Дата:
Війна. Генштаб зобовʼязав чоловіків отримувати довідки для поїздок Україною, армія рф знову обстріляла Словʼянськ, а на базі окупантів у Мелітополі загинули щонайменше 200 росіян. День 133: онлайн «Бабеля»

Рятувальники гасять пожежу на ринку в Слов'янську, який обстріляли російські військові 5 липня 2022 року. Загинули щонайменше дві людини.

Getty Images / «Бабель»

Генштаб ЗСУ зобовʼязав чоловіків для поїздок між областями отримувати спеціальні довідки у військкоматах. Це спровокувало критику серед українців, а президент Володимир Зеленський доручив підготувати доповідь щодо такого рішення. Російська армія знову обстрілювала Словʼянськ — загинули щонайменше дві людини. Водночас мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що від удару ЗСУ по базі росіян на аеродромі міста щонайменше 200 окупантів загинули, а ще 300 дістали поранення. Про головні події сто тридцять третього дня війни читайте в новому текстовому онлайні «Бабеля» (головне за 5 липня — тут).