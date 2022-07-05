Тексти

Війна. Україна презентувала план повоєнної відбудови, на Зміїному зʼявився український прапор, а росіяни продовжують обстрілювати міста Донбасу. День 132: онлайн

Автор:
Олексій Ярмоленко
Дата:
Війна. Україна презентувала план повоєнної відбудови, на Зміїному зʼявився український прапор, а росіяни продовжують обстрілювати міста Донбасу. День 132: онлайн

Маріупольські коти на фоні зруйнованого російськими окупантами житлового будинку, 3 липня 2022 року.

Getty Images / «Бабель»

На міжнародній конференції у швейцарському Лугано Україна презентувала масштабний план повоєнного відновлення держави. Він розрахований на 10 років, а його загальна вартість сягає $750 млрд. Тим часом ЗСУ доставили український прапор на Зміїний — але його поки що не встановили, а лише скинули з гелікоптера. Водночас росія продовжує масово обстрілювати міста на Донбасі. Мер Словʼянська Вадим Лях заявив, що позиції росіян розташовані за 10 км від міста. Про головні події сто тридцять другого дня війни читайте в новому текстовому онлайні «Бабеля» (головне за 4 липня — тут).