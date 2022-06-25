ЗСУ відбили штурм околиць Лисичанська та змусили росіян відступати в Херсонській області, але виходять із Сєвєродонецька. За три дні українці зібрали на чотири «Байрактари». День 122: онлайн

Українські захисники успішно відбили штурм у районі південної околиці Лисичанська. На Південнобузькому напрямку після наступу українських підрозділів частина сил рф залишила позиції та відступила в район Ольгіного Бериславського району Херсонської області. Водночас ЗСУ отримали наказ відійти від Сєвєродонецька, бо немає сенсу перебувати на розбитих позиціях — зростає кількість загиблих. Волонтер і шоумен Сергій Притула повідомив, що за три дні українці через пожертви зібрали 600 мільйонів гривень, щоб придбати чотири безпілотники Bayraktar. Про головні події сто двадцять другого дня війни читайте в новому текстовому онлайні «Бабеля» (головне за 24 червня — тут).