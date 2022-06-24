Війна. Війська рф підходять до околиць Лисичанська та майже оточили Золоте, до України прибули перші РСЗВ HIMARS. Україна стала кандидатом у члени ЄС. День 121: онлайн

Російські війська продовжують наступати у Луганській області і вже підходять до околиць Лисичанська. Також вони майже оточили міста Гірське та Золоте. Водночас ЗСУ відбили штурм Марʼїнки. Перші реактивні системи залпового вогню HIMARS прибули до України, повідомив міністр оборони Олексій Резніков. Україна офіційно стала кандидатом у члени ЄС. Європейська Рада вирішила надати статус кандидата у члени Європейського Союзу Україні та Молдові. Про головні події сто двадцять першого дня війни читайте у новому текстовому онлайні «Бабеля» (головне за 23 червня — тут).