Тексти Війна. Війська рф підходять до околиць Лисичанська та майже оточили Золоте, до України прибули перші РСЗВ HIMARS. Україна стала кандидатом у члени ЄС. День 121: онлайн Автор: Юля Шередега Дата: 00:00, 24 червня 2022 Український БТР їде по дорозі, на тлі видно дим над нафтопереробним заводом поблизу Лисичанська, 23 червня 2022 року. Getty Images / «Бабель» Російські війська продовжують наступати у Луганській області і вже підходять до околиць Лисичанська. Також вони майже оточили міста Гірське та Золоте. Водночас ЗСУ відбили штурм Марʼїнки. Перші реактивні системи залпового вогню HIMARS прибули до України, повідомив міністр оборони Олексій Резніков. Україна офіційно стала кандидатом у члени ЄС. Європейська Рада вирішила надати статус кандидата у члени Європейського Союзу Україні та Молдові. Про головні події сто двадцять першого дня війни читайте у новому текстовому онлайні «Бабеля» (головне за 23 червня — тут).