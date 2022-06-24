Вечірнє зведення Генштабу: ЗСУ відбили штурм околиць Лисичанська та змусили ворога відступати на Херсонщині

Оперативна інформація від Генерального штабу ЗСУ станом на 18:00 24 червня:
- У Чорному й Азовському морях ворог утримує чотири носії крилатих ракет морського базування.
- На Сумщині ворог обстріляв населений пункт Бояро-Лежачі.
- На Слобожанському напрямку противник намагається створити умови для наступу на напрямках Ізюм — Барвінкове та Ізюм — Словʼянськ.
- На Харківському напрямку ворог обстріляв з артилерії райони населених пунктів Руська Лозова, Старий Салтів, Чугуїв, Печеніги та Байрак.
- На Сєвєродонецькому напрямку окупанти обстрілюють Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Лоскутівку та Спірне. Росіяни завдали авіаційного удару в районі Лисичанська, штурмували промислову зону Сєвєродонецька.
- Українські захисники успішно відбили штурм у районі південної околиці Лисичанська. Ворог за підтримки артилерії розпочав штурмові дії в напрямку Вовчоярівки, бойові дії тривають.
- На Бахмутському напрямку окупанти обстрілюють зі ствольної артилерії райони населених пунктів Білогорівка, Яковлівка та Майорське, завдали авіаударів поблизу Яковлівки, Миколаївки та Покровського.
- Ворожа спроба розвідки боєм у напрямку Миронівка — Вуглегірська ТЕС провалилась. Окупанти зі втратами відійшли. Російські загарбники завдали ракетного удару з літаків Ту-22М3 по місту Костянтинівка.
- Окупанти завдавали авіаударів у районах населених пунктів Павлівка та Вугледар. Також обстрілювали Сіверськ. Штурмові дії в районі Марʼїнки українські воїни вкотре відбили.
- На Південнобузькому напрямку після успішних наступальних дій українських підрозділів частина сил ворога залишила підготовлені оборонні позиції та відступила в район населеного пункту Ольгіне Бериславського району Херсонської області.