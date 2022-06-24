Глава Луганської ОДА Сергій Гайдай: Українські військові отримали наказ відійти від Сєвєродонецька

Українські військові отримали наказ відійти від Сєвєродонецька Луганської області, бо перебувати на розбитих позиціях не має сенсу — зростає кількість загиблих.

Про це в ефірі телемарафону в пʼятницю, 24 червня, заявив глава Луганської ОДА Сергій Гайдай.

«Доведеться відводити наших військових, але ми про це говорили. Не треба розганяти зраду, ніхто не кидає наших хлопців, ніхто не залишить їх в оточенні. Зараз та ситуація, коли перебувати на розбитих позиціях заради того, аби там просто перебувати, немає сенсу. Тому ухвалили рішення — наші захисники отримали команду відходити на нові позиції, нові укріплені райони та звідти вести повноцінні бойові дії», — заявив Гайдай.

У Лисичанськ з боку Тошківки та Золотого просуваються росіяни, вони мають успіх у деяких населених пунктах.

«Місто [Лисичанськ] саме по собі складне — розтягнуте і з перепадами, є великі підйоми, круті спуски, є житловий сектор і багатоповерхівки. Якщо Сєвєродонецьк — це місто на рівній площині, то Лисичанськ логістично розтягнутий зі складним ландшафтом. Відповідно, дуже багато має бути позицій для оборони, дуже важко його навалою захопити, але враховуючи кількість росіян, то вони тиснуть дуже сильно. На околиці міста вже заходили диверсанти, спроби зайти вглиб міста відбили. Техніки дуже багато, у напрямку міста з боку окупованого Старобєльська виїхали щонайменше шість «Точок-У», але вчора все одно вдалось евакуювати людей та підвезти гумвантажі», — додав Гайдай.