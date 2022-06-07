Війна. За Сєвєродонецьк тривають важкі бої, окупанти закривають Маріуполь на карантин, а Британія дає Україні залпові системи M270. День 104: онлайн

У Сєвєродонецьку тривають важкі бої за контроль міста — ситуація змінюється щогодини, ведеться артилерійська дуель. Окупаційна адміністрація Маріуполя планує закрити місто на карантин, почала надходити інформація, що в місті холера. У полоні росіян перебувають понад 2,5 тисячі захисників Маріуполя. Зеленський заявив, що розвідка займається їхнім звільненням. Російські війська будують понтонну переправу через річку біля селища Куп’янськ-Вузловий у Харківській області. Велика Британія підтвердила, що передасть Україні реактивні системи залпового вогню M270, які можуть вражати цілі на відстані до 80 км. Про головні події сто четвертого дня війни читайте в текстовому онлайні «Бабеля» (головне за 6 червня — тут).