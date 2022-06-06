Вечірнє зведення Генштабу: ЗСУ утримують контроль у Сєвєродонецьку та відбили ворожий штурм у напрямку Новоохтирки та Воронового

Генштаб оприлюднив оперативну інформацію станом на 18:00. Українські підрозділи успішно відбили штурм на напрямку населеного пункту Довгеньке і змусили росіян відступити. ЗСУ утримують контроль у Сєвєродонецьку, бої тривають у східній частині міста. Відбили ворожий штурм у напрямку Новоохтирки та Воронового.

На Сіверському напрямку у прикордонних районах Брянської та Курської областей противник утримує окремі підрозділи зі складу 20 загальновійськової армії західного військового округу. Також, у Брянській області, у безпосередній близькості до державного кордону з нашою державою, розташовуються ворожі артилерійські підрозділи.

На Слобожанському напрямку продовжуються бої в прикордонних районах на північ від Харкова.

Росіяни відновлюють зруйнований залізничний міст через річку Оскіл в районі залізничної станції Куп’янськ-Вузловий.

На Харківському напрямку війська рф ведуть оборонні бої, аби стримати просування українських сил до держкордону та утримати контроль над автошляхом Бєлгород — Куп’янськ. В районах населених пунктів Шестакове, Перемога та Байрак росіяни провели дистанційне мінування.

На Слов’янському напрямку армія рф готується відновити штурм. Для поповнення втрат готує особовий склад на території рф.

Українські підрозділи успішно відбили штурм на напрямку населеного пункту Довгеньке. Завдали російським окупантам втрат. Ворог відійшов.

На Донецькому напрямку війська рф відновлюють боєздатність своїх підрозділів. На окремих полігонах проходять заходи бойового злагодження мотострілецьких і танкових підрозділів противника, доукомплектованих мобілізованими.

Основні зусилля росіяни зосереджують на спробах встановити повний контроль над Сєвєродонецьком та заблокувати українські війська у районі Лисичанська. ЗСУ не дають ворогу взяти під контроль автошлях Бахмут — Сєвєродонецьк.

На Лиманському напрямку, з метою знищення фортифікаційних споруд, ворог обстрілював українські підрозділи з мінометів та артилерії в районах Тетянівки та Пискунівки. Завдав ракетного удару по Миколаївці.

ЗСУ утримують контроль у Сєвєродонецьку, бої тривають у східній частині міста. Відбили ворожий штурм у напрямку Новоохтирки та Воронового.

На Бахмутському напрямку, з метою підтримки дій підрозділів, ворог обстрілює зі ствольної та реактивної артилерії, мінометів райони населених пунктів Берестове, Федорівка і Миронівка. Завдав авіаційного удару вертольотами Ка-52 поблизу Ротів.

З метою розвідки маршрутів висування та уточнення позицій українських військ росіяни використовують ДВРГ, що діють у районі Білогорівки.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник здійснював артилерійські обстріли в районах Богоявленки, Володимирівки, Малинівки та Щербаків.

Війська рф посилили свої угруповання силами до батальйонної тактичної групи на Запорізькому напрямку.

На Південнобузькому напрямку противник зосереджує зусилля на утриманні зайнятих рубежів та готується до активізації бойових дій.