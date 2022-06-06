Окупанти будують у Харківській області переправу через річку Оскіл. «Схеми» опублікували супутникові знімки

Журналісти-розслідувачі проєкту «Схеми» опублікували супутникові знімки понтонної переправи через річку біля селища Куп’янськ-Вузловий у Харківській області, яку будують російські війська.

Супутник Planet Labs зафіксував 3 червня понтонно-залізничну переправу через річку Оскіл. Роботи ведуться по обидва береги річки. На знімках видно, що окупанти наразі почали прокладати дорогу.

Поряд із місцем будівництва переправи помічена будівельна та військова техніка.

Раніше у Генштабі ЗСУ повідомили, що російська армія намагається відновити транспортну інфраструктуру на тимчасово окупованих територіях Харківського регіону. Переправу будують на відрізку до траси Р-79, яка йде від російського кордону в бік окупованого Ізюму, навколо якого тривають запеклі бої.