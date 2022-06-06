Тексти Війна. ЗСУ відбили половину Сєвєродонецька, окупанти знову вдарили ракетами по Києву, а на сході загинув ще один російський генерал. День 103: онлайн Автор: Костя Андрейковець Дата: 00:00, 6 червня 2022 Наслідки ракетного удару по Києву, 5 червня 2022 року. Євгеній Завгородній / «Бабель» Війська росії завдали ракетного удару по Дарницькому вагоноремонтному заводу у Києві. ЗСУ повернули контроль над половиною Сєвєродонецька — окупанти втратили велику кількість особового складу і техніки. На сході України загинув російський генерал-майор Роман Кутузов. ЄС розробив план відмови від російського газу. Про головні події сто третього дня війни читайте в текстовому онлайні «Бабеля» (головне за 5 червня — тут).