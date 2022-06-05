У Євросоюзі розробляють план відмови від російського газу

Європейський Союз розробляє план поступової відмови від російського газу.
Про це розповів єврокомісар із внутрішнього ринку Тьєррі Бретон в інтервʼю телеканалу Europe 1/CNews.
За його словами, ЄС імпортує з росії 155 млрд кубометрів газу на рік. «Цей новий план буде включати 50 млрд кубометрів імпорту зрідженого природного газу з США або Катару, додаткові 10 млрд на існуючих трубопроводах, прискорення морських вітряних турбін і фотоелектричних панелей, що даватимуть 25 млрд кубометрів», — уточнив він. Перезапуск вугільних електростанцій також розглядається як варіант.
- 3 червня ЄС офіційно оголосив про введення шостого пакета санкцій проти рф. Його обговорювали майже місяць через постійне блокування з боку Угорщини. Проти росії запроваджують нафтове ембарго. Воно запрацює для сирої нафти через 6 місяців, а для нафтопродуктів через 8. Винятки — Болгарія та Хорватія, також під санкції не потрапить нафта, яка постачається трубопроводами.
- У МЗС Польщі заявили, що Євросоюз почав працювати над сьомим пакетом санкцій проти росії, який торкнеться газу.