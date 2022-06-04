МЗС Польщі: Євросоюз почав працювати над сьомим пакетом санкцій проти росії, який торкнется газу

Євросоюз почав роботу над новим, сьомим, пакетом санкцій проти росії.

Про це виданню PAP повідомив заступник голови Міністерства закордонних справ Польщі Павло Яблонський.

За його словами, обмеження, ймовірно, торкнуться газових поставок з рф, розширять список банків, які відключать від міжнародної банківської системи SWIFT. Найімовірніше, санкції торкнуться Газпромбанку.

«Санкції повинні бути ще жорсткішими — в контексті того газу, який росія ще може продати, в контексті відключення всіх російських банків від системи SWIFT. Я говорю, в основному, про Газпромбанк», — заявив Яблонський, додавши, що необхідно запровадити ембарго на технології, які рф може використовувати у промисловості, а також конфіскувати всі російські активи в ЄС.