МЗС Польщі: Євросоюз почав працювати над сьомим пакетом санкцій проти росії, який торкнется газу

Євросоюз почав роботу над новим, сьомим, пакетом санкцій проти росії.
Про це виданню PAP повідомив заступник голови Міністерства закордонних справ Польщі Павло Яблонський.
За його словами, обмеження, ймовірно, торкнуться газових поставок з рф, розширять список банків, які відключать від міжнародної банківської системи SWIFT. Найімовірніше, санкції торкнуться Газпромбанку.
«Санкції повинні бути ще жорсткішими — в контексті того газу, який росія ще може продати, в контексті відключення всіх російських банків від системи SWIFT. Я говорю, в основному, про Газпромбанк», — заявив Яблонський, додавши, що необхідно запровадити ембарго на технології, які рф може використовувати у промисловості, а також конфіскувати всі російські активи в ЄС.
- Президент росії путін вимагав з 1 квітня перевести в рублі розрахунки за поставки російського газу до країн, які рф вважає «недружніми». У росії заявили про необхідність відкрити рублеві рахунки в Газпромбанку. Деякі країни (Болгарія, Польща, Фінляндія та інші) відмовилися платити за новою схемою, після чого рф припинила постачання газу.
- 3 червня ЄС офіційно оголосив про введення шостого пакету санкцій проти рф. Його обговорювали майже місяць через постійне блокування з боку Угорщини. Проти росії запроваджують нафтове ембарго. Воно запрацює для сирої нафти через 6 місяців, а для нафтопродуктів через 8. Винятки — Болгарія та Хорватія, також під санкції не потрапить нафта, яка постачається трубопроводами.
- Також санкції ЄС запровадив щодо режиму лукашенка.
- Напередодні санкції проти росії доповнили США. Під обмеження потрапили 17 росіян і 16 компаній рф.