«Газпром» припинив постачати газ у Данію і частково в Німеччину

Російський «Газпром» з 1 червня припинив постачати газ британсько-нідерландській компанії Shell Energy Company і данській компанії Ostred. Ці компанії не сплатили рахунки в російських рублях, як вимагали в рф.
Про це йдеться в повідомленнях «Газпрому».
Shell за контрактом постачала газ до Німеччини, а Orsted — до Данії. Зазначається, що у 2021 році «Газпром» транспортував Orsted 1,97 мільярда кубометрів газу, що становило 2/3 загального обсягу споживання газу в Данії. Контракт між рсійською компанією «Газпром экспорт» і Shell на поставки до Німеччини передбачав обсяг до 1,2 мільярда кубометрів газу на рік.
У Orsted, як і в нідерландському трейдері Gasterra, раніше повідомили, ще не будуть платити в рублях. Після цього «Газпром» припинив постачати газ у Нідерланди.
При цьому німецькі енергетичні компанії RWE та Uniper і австрійська OMV вже заплатили «Газпрому» рублями.
- Президент росії путін вимагав з 1 квітня перевести в рублі розрахунки за поставки російського газу до країн, які рф вважає «недружніми». У росії заявили про необхідність відкрити рублеві рахунки в «Газпромбанку».
- Деякі країни (Болгарія, Польща, Фінляндія та інші) відмовилися платити за новою схемою.