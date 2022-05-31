«Газпром» припинив постачання газу до Нідерландів через відмову платити в рублях

Російський газовий монополіст «Газпром» оголосив про зупинку постачання газу нідерландській компанії GasTerra, оскільки та відмовилася платити в рублях.
Про це йдеться у заяві російської компанії.
«Станом на кінець робочого дня 30 травня «Газпром експорт» не отримав платіж за постачання газу у квітні від компанії GasTerra B.V. відповідно до указу президента РФ № 172 від 31.03.2022 р. Платежі за газ, що постачається з 1 квітня, мають здійснюватися в рублях з використанням нових реквізитів, про що контрагенти були вчасно поінформовані», — йдеться в повідомленні.
Напередодні GasTerra відмовилася виконувати ці вимоги «Газпрому». Нідерланди упевнені, що зможуть знайти альтернативу паливу з рф.
- Від 23 березня, за указом путіна «недружні до рф країни» зможуть платити за газ лише російськими рублями, а не доларами чи євро. У перелік потрапили всі країни ЄС, США, Велика Британія, Швейцарія, Австрія, Південна Корея, Японія, Австралія, Сінгапур, Тайвань, Україна та ще низка держав. Частина країн відмовилася від таких вимог, оскільки чинні контракти не передбачають виплат у цій валюті.
- Данська енергетична компанія Ørsted також відмовилася сплачувати російському «Газпрому» за газ у рублях.