Данія та Нідерланди відмовилися платити росії за газ у рублях. Імовірно, рф перекриє їм газ

Данська енергетична компанія Ørsted відмовилася сплачувати російському «Газпрому» за газ у рублях.

«Ми неодноразово повідомляли «Газпром Експорт», що не робитимемо цього. Кінцевий термін платежу — 31 травня, і Ørsted продовжуватиме платити в євро», — заявила компанія, розуміючи, що в такому разі рф може припинити постачання газу за контрактом.

Газовий контракт між Данією та росією діє до 2030 року.

Нідерландська компанія GasTerra також відмовилася виконувати ці вимоги «Газпрому». Через це з 31 травня росія припинить постачання газу, але Нідерланди упевнені, що встигнуть знайти альтернативу.

«Відкриття рахунків у Москві за російським законодавством та контроль над ними з боку російського режиму становлять занадто великий ризик для компанії із Гронінгену», — йдеться в заяві GasTerra.