Данія та Нідерланди відмовилися платити росії за газ у рублях. Імовірно, рф перекриє їм газ

Данська енергетична компанія Ørsted відмовилася сплачувати російському «Газпрому» за газ у рублях.
«Ми неодноразово повідомляли «Газпром Експорт», що не робитимемо цього. Кінцевий термін платежу — 31 травня, і Ørsted продовжуватиме платити в євро», — заявила компанія, розуміючи, що в такому разі рф може припинити постачання газу за контрактом.
Газовий контракт між Данією та росією діє до 2030 року.
Нідерландська компанія GasTerra також відмовилася виконувати ці вимоги «Газпрому». Через це з 31 травня росія припинить постачання газу, але Нідерланди упевнені, що встигнуть знайти альтернативу.
«Відкриття рахунків у Москві за російським законодавством та контроль над ними з боку російського режиму становлять занадто великий ризик для компанії із Гронінгену», — йдеться в заяві GasTerra.
- Від 23 березня, за указом путіна «недружні до рф країни» зможуть платити за газ лише російськими рублями, а не доларами чи євро. У перелік потрапили всі країни ЄС, США, Велика Британія, Швейцарія, Австрія, Південна Корея, Японія, Австралія, Сінгапур, Тайвань, Україна та ще низка держав. Частина країн відмовилася від таких вимог, оскільки чинні контракти не передбачають виплати у цій валюті.