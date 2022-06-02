США запровадили нові санкції проти росії. У списку 17 осіб і 16 компаній

Міністерство фінансів США запровадило санкції проти 17 росіян і 16 компаній рф.

Про це повідомляється на сайті відомства.

Під санкції потрапили представниця міністерства закордонних справ рф марія захарова, голова мінекономрозвитку максим решетніков, віцепрем’єр російського уряду дмитро григоренко, голова мінбуду рф ірек файзуллін, заступник міністра економічного розвитку сергій горьков. Крім них, у списку кілька бізнесменів, зокрема власник «Северстали» і мільярдер Олексій Мордашов, Год Нісанов, гендиректор ПАТ «ОАК» Юрій Слюсар, а також наближений до путіна віолончеліст Сергій Ролдугін та інші.

Серед компаній — сталеливарна і гірничодобувна компанія «Северсталь», Imperial Yachts і низка її яхт, компанія «Аргумент», ТОВ «Алгоритм», NORD GOLD PLC та інші.

Санкції передбачають заморожування активів і заборону на здійснення транзакцій з цими структурами.