На сході України загинув російський генерал Кутузов

На сході України загинув російський генерал-майор Роман Кутузов, так званий командир армійського корпусу «днр».
Про його смерть повідомили низка російських пабліків, ЗМІ та кореспондент ВДТРК Олександр Сладков.
Останній заявив, що Кутузов загинув «піднявши в атаку» своїх підлеглих. Канал «Сводки от ополчения новороссии» пише, що генерал загинув у селищі Миколаївка (Луганська область).
Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні повідомляв, що окупанти вели штурм у районах Білогорівки та Миколаївки де зазнали великих втрат у живій силі та техніці.
- 2 червня підтвердилася загибель генерал-майора впс росії у відставці Канамата Боташева. Він керував штурмовиком Су-25, який українські військові збили в небі над Луганською областю 22 травня.
- Загалом, за даними української сторони, росія втратила в Україні вже щонайменше сім генералів.