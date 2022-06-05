Вечірнє зведення Генштабу: росіяни відновили наступ у районі Святогірська

Генштаб Збройних сил України оприлюднив оперативну інформацію станом на 18:00, 5 червня. Ситуація на фронті наступна:

На Волинському та Поліському напрямках підрозділи військ білорусі ведуть розвідку та обладнують позиції. Особлива увага приділяється відпрацюванню завдань з подолання водних перешкод та взаємодії авіанавідників з екіпажами вертольотів.

На Лиманському напрямку війська росії відновили наступ у районі Святогірська. Противник зазнає втрат.

На Слов’янському напрямку окупанти безуспішно штурмують райони Богородичного та Довгенького.

На Бахмутському напрямку окупанти вели штурм у районах Білогорівки та Миколаївки. Ворог зазнав значних втрат у живій силі та техніці. Успіху не мав, проте бої тривають.

росіяни проводять наступ у районі Білої Криниці, щоб зайняти раніше втрачені позиції. Українські захисники змусили їх відійти.